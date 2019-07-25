Son Dakika Haberleri: Sason'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
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Sason'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

1 saat önce

Sason ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM ve Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına fidil dikildi.

Sason'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi, System.String[]
Sason ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM ve Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına fidil dikildi.
Sason 15 Temmuz Demokrasi Parkında düzenlenen etkinlikte FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.
Sason ÇATOM Müdürü Muhsine Bozkurt, kursiyerlerde bu konuda farkındalık oluşturmak, 15 Temmuz'u daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirti.
Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:29 Kaynak: AA
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