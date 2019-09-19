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Sason'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle kutlama töreni düzenlendi.

Sason'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle kutlama töreni düzenlendi.


Sason Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve meydanda bulunan Atatürk anıtına, kaymakamlık ve belediye başkanlığının çelenklerinin sunumuyla başladı.


Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenin sona ermesinin ardından, tören Yunus Emre konferans salonunda devam etti. Burada konuşan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, ülkenin birlik ve beraberliğini şehit ve gazilere borçlu olduklarını belirterek, ülkenin birlik ve bütünlüğüne göz dikenleri hayal kırıklığına uğrattıklarını söyledi.


Öğrencilerinin hazırladığı şiirlerin de okunduğu törene, Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan, Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, gaziler ve çok sayıda kurum amiri ile vatandaş katıldı. - BATMAN

19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı, Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:23 Kaynak: İHA
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