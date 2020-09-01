Sason'da 2 evde karantinaya alındı - Son Dakika

Sason ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 2 evde karantina altına alındı.

Sason Kaymakamlığı, ilçeye bağlı Aşağı ve Yıldız Mahallesinde bir adreste koronavirüs salgının kontrolü amacıyla karantina uygulamasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, tüm vatandaşların kendi ikametlerinde, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçe merkezine ve köylere dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemelerinin toplum sağlığı açısından önemi vurgulandı.