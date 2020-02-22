Sason'da 26 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sason'da 26 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Sason'da 26 köy yolu ulaşıma açıldı

7 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışından dolayı kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışından dolayı kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Aralıksız bir şekilde yol açma çalışmalarına devam ettiklerini belirten Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği Şantiye Şefi Fikret Kılıç, şu ana kadar 26 köy ve 60 mezranın yolunu açtıklarını, kalan 3 köy ve 25 mezranın yollarını açmak için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kılıç, Mereto Dağı eteklerinde yoğun kar yağışları nedeniyle daha önce açtıkları yolların sık sık kapandığını, bölgede çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sason'da 26 köy yolu ulaşıma açıldı

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:08 Kaynak: AA
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