Sason'da 3 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Sason ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 3 ev karantina altına alındı.

Sason Kaymakamlığı, ilçeye bağlı Dörtbölük köyünde, Dörtbölük köyünün Bozdoğan mezrasında ve Yaylatepe mahallesinde toplam 3 adreste koronavirüs salgının kontrolü amacıyla karantina uygulamasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, tüm vatandaşların kendi ikametlerinde, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçe merkezine ve köylere dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemelerinin toplum sağlığı açısından önemi vurgulandı.