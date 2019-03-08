Sason'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
1 saat önce
Sason ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.
Sason ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan ÇATOM Müdürü Muhsine Bozkurt, ilçede kadınların yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmaları anlattı.
Etkinliğe katılan AK Parti Sason Belediye Başkan adayı Muzaffer Arslan da kursiyerlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, kadınlara karanfil dağıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:38 Kaynak: AA
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