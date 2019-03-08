Son Dakika Haberleri: Sason'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Sason'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

1 saat önce

Sason ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Sason'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, System.String[]
Sason ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan ÇATOM Müdürü Muhsine Bozkurt, ilçede kadınların yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmaları anlattı.

Etkinliğe katılan AK Parti Sason Belediye Başkan adayı Muzaffer Arslan da kursiyerlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, kadınlara karanfil dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:38 Kaynak: AA

Sason, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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