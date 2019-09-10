Sason'da ağaçtan düşen kişi öldü
1 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde ağaçtan düşen Hasan Çelik (55) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:30 Kaynak: AA
Batman'ın Sason ilçesinde ağaçtan düşen Hasan Çelik (55) hayatını kaybetti.
Topluca köyünde palamut toplamak için ağaca çıkan Çelik dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sason Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çelik'in cenazesi otopsi işleminin ardından Topluca köyünde toprağa verildi.
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