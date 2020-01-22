Sason'da AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sason'da AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Sason'da AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı

11 dakika önce

AK Parti Sason ilçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Sason'da AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı, System.String[]

AK Parti Sason ilçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

AK Parti Batman İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Şeker toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde büyük oyunların oynandığını belirterek, partililerin her zamankinden daha fazla özverili çalışmak gerektiğini söyledi.

AK Parti Sason İlçe Başkanı Avni Yıldırım ise yaptıkları çalışmaları anlattı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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