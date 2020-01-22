Sason'da AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı - Son Dakika

AK Parti Sason ilçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

AK Parti Batman İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Şeker toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde büyük oyunların oynandığını belirterek, partililerin her zamankinden daha fazla özverili çalışmak gerektiğini söyledi.

AK Parti Sason İlçe Başkanı Avni Yıldırım ise yaptıkları çalışmaları anlattı.