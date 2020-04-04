Sason'da arı kovanlarının çalındığı iddiası - Son Dakika

Sason'da arı kovanlarının çalındığı iddiası
6 saat önce
Sason ilçesinde 56 arı kovanının çalındığı iddia edildi.
Sason ilçesinde 56 arı kovanının çalındığı iddia edildi.
İlçenin Derince köyünde yaşayan ve arıcılık yapan Nurettin Kandemir Sason- Batman karayolunun Üçyol mevkisinde kış şartları nedeniyle bıraktığı 56 arı kovanının çalındığını iddia etti.
Kandemir, kovanların bulunması için destek beklediğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 06:20 Kaynak: AA
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