Son Dakika Haberleri: Sason'da Askerlere Madde Bağımlılığı ile İlgili Konferans Verildi

Sason'da Askerlere Madde Bağımlılığı ile İlgili Konferans Verildi

8 dakika önce

Batman'ın Sason İlçe Jandarma Tabur Komutanlığı'nda görevli askerlere, madde bağımlılığı ile ilgili konferans verildi.

Sason'da Askerlere Madde Bağımlılığı ile İlgili Konferans Verildi, System.String[]
Batman'ın Sason İlçe Jandarma Tabur Komutanlığı'nda görevli askerlere, madde bağımlılığı ile ilgili konferans verildi.

Batman İl Toplum Sağlığı Merkezi ile Sason İlçe Müftülüğü tarafından 7. Jandarma Tabur Komutanlığı'nda ortaklaşa düzenlenen bağımlılık ile mücadele konferansına konuşmacı olarak katılan İl Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, maddenin tıbbi olarak insana verdiği zararlar hakkında bilgi verdi. İlçe Müftülüğü personellerinden Hüseyin Tanrıverdi de madde bağımlılığının dini boyutu hakkında bilgi verdi. Tanrıverdi, insanın aklına, vücuduna, dinine ve nesline zarar veren şeylerin İslam'da yasaklandığını belirterek, günümüzde mevcut olarak kullanılan esrar, eroin uyuşturucu, alkol gibi maddelerin İslam tarafından yasaklandığını belirtti.

Konferansa, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Muhammed Topal, 7. Jandarma Tabur Komutanı Mehmet Kahya ve askerler katıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:56 Kaynak: İHA

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