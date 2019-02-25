Son Dakika Haberleri: Sason'da Atletizm Geliştirme Projesi

Sason'da Atletizm Geliştirme Projesi

1 saat önce

Sason ilçesinde atletizm geliştirme projesi kapsamında elemeler yapıldı.

Sason'da Atletizm Geliştirme Projesi, System.String[]
Sason ilçesinde atletizm geliştirme projesi kapsamında elemeler yapıldı.

İlçeye bağlı Zafer Mahallesinde Batman-Sason kara yolu güzergahında proje kapsamında farklı kategorilerde öğrencilerin katılımıyla yapılan elemelerden sonra dereceye girenlere spor salonunda düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Dereceye giren öğrencilerle ilgilenen Kaymakam Abdullah Özadalı, "Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Bu başarılarının devamını da getireceklerine yürekten inanıyorum. Sporun her dalına gönül vermiş gençlerimizin her türlü yanında olacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:21 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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