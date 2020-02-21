Sason'da Atletizm Geliştirme Projesi koşu elemeleri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sason'da Atletizm Geliştirme Projesi koşu elemeleri yapıldı - Son Dakika

Sason'da Atletizm Geliştirme Projesi koşu elemeleri yapıldı

7 saat önce

Sason ilçesinde Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında koşu elemeleri yapıldı.

Sason'da Atletizm Geliştirme Projesi koşu elemeleri yapıldı, System.String[]

Sason ilçesinde Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında koşu elemeleri yapıldı.

Sason Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, atletizmin en kolay sporlardan biri ve diğer sporların da temeli olması dolayısıyla çocukları spora başlatmak için ideal olduğunu belirtti.

Atletizmin çocukta spor disiplini, yarışma ruhu ve başarma güdüsü oluşturduğunu kaydeden Çelik, 6-7 yaşlarında başlanan atletizmin tüm vücudu aynı anda çalıştırdığını ve geliştirdiğini bildirdi.

Atletizm ile ilgilenen çocukların vücutlarının güçlü ve dayanıklı olduğunu anlatan Çelik, "Kazanılan bu özellikler sadece sporda değil, hayatın tüm alanlarında etkisini gösterir. Atletizm, insan vücudunu en hızlı ve en çok geliştiren spor olması nedeniyle Sason'un da doğasına uygun bir spor dalıdır." dedi.

Sason- Batman yol güzergahında farklı dallarda yapılan ve 112 erkek ve 80 kız öğrencinin katıldığı yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Batman'da yapılacak il yarışmalarına katılacak.


Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Çelik ve Atletizm İl Temsilcisi Ufuk Başkut tarafından verildi.

Eşref Çelik, Atletizm, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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