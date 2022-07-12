Sason'da bayram dolayısıyla artan araç hareketliliği nedeniyle trafik denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika
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Sason'da bayram dolayısıyla artan araç hareketliliği nedeniyle trafik denetimleri sıklaştırıldı

12.07.2022 10:58
Sason'da bayram dolayısıyla artan araç hareketliliği nedeniyle trafik denetimleri sıklaştırıldı

Batman'ın Sason ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla artan araç hareketliliğinde kazaları en aza indirebilmek için jandarma ve polis trafik ekipleri denetimlerini artırdı.

Batman'ın Sason ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla artan araç hareketliliğinde kazaları en aza indirebilmek için jandarma ve polis trafik ekipleri denetimlerini artırdı.

Sason ilçe jandarma ve ilçe emniyet amirliğine bağlı trafik ekipleri bayram boyunca yoğun mesai harcayarak denetimlerini artırdı. İlçe giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları kurularak yapılan trafik denetimleri esnasında sürücülere kurallara uymaları konusunda bilgilendirme faaliyetleri yapılıyor. Artan araç hareketliliğinde trafik ekipleri, durdurdukları araç içerisinde bulunan vatandaş ve sürücülerin Kurban Bayramını kutlayıp, şeker ve kolonya ikram ederek, güvenli bir yolculuk için emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde iken cep telefonu kullanımı ve hatalı sollama gibi ihlalleri yapmamaları konusunda uyarılar yapıyor. - BATMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tragger, Sason, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sason'da bayram dolayısıyla artan araç hareketliliği nedeniyle trafik denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sason'da bayram dolayısıyla artan araç hareketliliği nedeniyle trafik denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika
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