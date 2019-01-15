Sason'da Bilgilendirme Toplantısı

Batman'ın Sason ilçesinde güvenlik önlemleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde güvenlik önlemleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince el yapımı patlayıcılara karşı alınacak önlemler konuşuldu.



Toplantıya Kaymakam Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, İlçe Özel İdare Müdürü Cuma Aydın, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyüp Aktaş katıldı.

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