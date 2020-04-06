Sason'da bir ev karantinaya alında - Son Dakika

Batman'ın Sason ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir ev karantina altına alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Ergünü köyünde bir adreste vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırıldığı bildirildi.

Bu adreste Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği ve tüm vatandaşların kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiği kaydedildi.

Karantinaya riayet edilip edilmediğinin muhtar ve kolluk birimlerince denetleneceği aktarıldı.