Sason'da bir köy ve üç adreste uygulanan karantina sona erdi - Son Dakika

Batman'ın Sason ilçesinin Altıdere köyü ve ilçe merkezinde 3 ayrı adreste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.



Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Altıdere köyü ve ilçe merkezindeki 3 ayrı adreste uygulanan karantinanın dün sona erdiği belirtildi.

"Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir." ifadesine yer verilen açıklamada, bu konuda muhtarlar ve kolluk birimlerince gereken denetimlerin yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, kurallara riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kaydedildi.