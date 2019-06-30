Son Dakika Haberleri: Sason'da Birlik ve Kardeşlik Futbol Turnuvası sona erdi
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Sason'da Birlik ve Kardeşlik Futbol Turnuvası sona erdi

57 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde geleneksel hale getirilen ve 12 köy takımının katıldığı Birlik ve Kardeşlik Futbol Turnuvası finalleri yapıldı.

Sason'da Birlik ve Kardeşlik Futbol Turnuvası sona erdi, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde geleneksel hale getirilen ve 12 köy takımının katıldığı Birlik ve Kardeşlik Futbol Turnuvası finalleri yapıldı.

Yücebağ Beldesi'nde 2 ay önce başlayan turnuvada oynanan karşılaşmalar sonucunda Yücebağ Gençlik Spor, turnuvanın şampiyonu oldu. Final maçı sonrasında yapılan ödül töreninde, şampiyon olan takımın futbolcularına birer yarım altın, ikinci gelen takımın futbolcularına da birer çeyrek altın verildi.

Yücebağ Belde Belediye Başkanı Abdullah Bil, birlik ve kardeşliğin pekişmesi için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi. Bil, "Böyle etkinliklerimiz devam edecek. Gençleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu destek sadece futbolla sınırlı kalmayacak, gençlerimize sahip çıkacağız" dedi.

Turnuvada ikinci olan takıma çeyrek altınlarını takdim eden AK parti Sason İlçe Başkanı Avni Yıldırım da "Bu turnuvada Beldeye bağlı köylerde yaşayan gençler bir araya gelerek hoş vakit geçirdi. Beldede huzurun ve güvenin tesisi konusunda bu turnuvanın önemli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Yücebağ beldesi halı sahasında oynanan turnuva finallerini Sason Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, Yücebağ Belde Başkanı Abdullah Bil, AK Parti Sason İlçe Başkanı Avni Yıldırım ve çok sayıda vatandaş izledi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:16 Kaynak: İHA
Yücebağ, Futbol, Sason, Spor
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