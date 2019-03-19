Sason'da Çanakkale Şehitleri İçin Mevlit

Batman'ın Sason ilçesinde Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu.

Batman'ın Sason ilçesinde Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu.



Merkez Camisinde imam Habib Günay'ın Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu.



Okunan hatimlerin duası İlçe Müftüsü Süleyman Baran tarafından yapıldı.



Programa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Mevlit programına Kaymakam Abdullah Özadalı, Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya ile bazı kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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