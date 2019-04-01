Son Dakika Haberleri: Sason'da Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Açıldı

Sason'da Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Açıldı

48 dakika önce

BATMAN'ın Sason ilçesinde düşen çığ nedeniyle kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Sason'da Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Açıldı, System.String[]
BATMAN'ın Sason ilçesinde düşen çığ nedeniyle kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Sason ilçesine bağlı Yürekli köyü yolu, dün düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yapılan 3 saatlik çalışmayla köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

- Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:34 Kaynak: DHA

Batman, Sason, Güncel
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