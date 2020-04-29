Sason'da çilek hasadı başladı - Son Dakika

Sason'da çilek hasadına başlandı.

Güneydoğu'nun çilek üretim merkezi Sason'da çiftçi hasat ettikleri ürünleri satışa çıkardı.

Kelhasan köyü Binoni mezrasında oturan İsmail Baran, bu yıl havaların serin olması münasebetiyle geç olgunlaştığını söyledi.

Baran, daha önce tütün ekimi yaptıklarını aktararak, "Tütünden yılda 10 bin lira kazanıyorduk, şimdi bir dönüm çilekten 10 bin lira kazanıyoruz." dedi.

Köprübaşı köyünden Aysun Şahin, Köyümüzde hemen hemen bütün aileler geçimlerini çilek ile sağlıyor." ifadesini kullandı.