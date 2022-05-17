Sason'da çilek hasadı başladı - Son Dakika
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Sason'da çilek hasadı başladı

17.05.2022 13:26
Sason'da çilek hasadı başladı

Sason ilçesinde çilek hasadı başladı.

Sason ilçesinde çilek hasadı başladı.

Sason Kaymakamı Murat Mete, tescillenen Sason çileğinin hasadının başlaması dolayısıyla hasat yapan vatandaşlara eşlik etti.

İlçede 2007 yılında 4 aile ile 15'er dekarlık alanda ve yüzde 100 devletin desteğiyle çilek üretimine başlandığını anımsatan Mete, 2022 yılında üretimin 1400 dekarlık alanda 400 aileye ulaştığını söyledi.

İlçede çilek veriminin ortalama 3-3,5 ton olduğunu kaydeden Mete, "İlçemizde yıllık toplamda 4 bin 900 ton üretim gerçekleştirilmektedir. Üreticilerimize olan desteğimiz bu dönemde devam edecek ve tüm zorluklarının üstesinden el birliğiyle geleceğiz." dedi.

Kaymakam Mete, daha sonra Sason Çilek Üretici Birliğini ziyaret etti.

Hasada, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Aktaş ve Sason Çilek Üreticileri Birlik Başkanı Yüksel Yalçın Bozkurt da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sason'da çilek hasadı başladı - Son Dakika


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