Sason'da çilek tarlalarına giren domuz sürüsü ekinlere zarar verdi

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kelhasan köyündeki çilek tarlalarına giren domuz sürüsü, çilek ekimi için hazırlanan sistemleri kullanılamaz hale getirdi.



Gündüzleri köyün üst bölgesinde bulunan ormanlarda gizlenen domuz sürülerinin, karanlığın basmasıyla köye indiğini belirten çilek üreticilerinden Ahmet Herdem, köyde ekili olan tarlaların yanı sıra ekime hazırladıkları naylonlu çilek sistemine de zarar verdiğini söyledi. Herdem, "Her yıl köyümüzde aynı sorunla karşılaşıyoruz. Gündüzleri köyümüzün üst bölgesinde bulunan yasak bölgede gizlenen domuz sürüsü, karanlığın basmasıyla köye inerek tarlalarda bulunan başta çilek bahçeleri olmak üzere bütün sebze bahçelerini de tahrip ediyor. Bu yıl devlet destekli ekime hazırladığımız çilek sistemlerindeki bütün naylonları kullanılamaz hale getirdiler. Bizim domuzları vurma yetkimiz yok, dolayısıyla yetkilerin bir önlem almasını istiyoruz. Aksi takdirde bütün ürünlerimizi mahvedecekler" dedi. - BATMAN