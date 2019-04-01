Son Dakika Haberleri: Sason'da Çöken Ahırda 6 Keçi Telef Oldu

Sason'da Çöken Ahırda 6 Keçi Telef Oldu

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çayırlı köyü Gresor mezrasında etkili olan yağışlar nedeniyle toprak ve taştan yapılı ahırın çökmesi sonucu 6 keçi telef oldu.

Sason'da Çöken Ahırda 6 Keçi Telef Oldu, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çayırlı köyü Gresor mezrasında etkili olan yağışlar nedeniyle toprak ve taştan yapılı ahırın çökmesi sonucu 6 keçi telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Gresor mezrasında ahırın çökmesi sonucu köylülerin yardım talebinde bulunması üzerine Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Mezraya giden ekipler tarafından bazı hayvanlar kurtarıldı. Yapılan çalışmada, 6 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:28 Kaynak: İHA

Çayırlı, Batman, Sason, Güncel
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