Sason'da Çöken Ahırda 6 Keçi Telef Oldu
1 saat önce
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çayırlı köyü Gresor mezrasında etkili olan yağışlar nedeniyle toprak ve taştan yapılı ahırın çökmesi sonucu 6 keçi telef oldu.
Batman
'ın Sason
ilçesine bağlı Çayırlı
köyü Gresor mezrasında etkili olan yağışlar nedeniyle toprak ve taştan yapılı ahırın çökmesi sonucu 6 keçi telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Gresor mezrasında ahırın çökmesi sonucu köylülerin yardım talebinde bulunması üzerine Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Mezraya giden ekipler tarafından bazı hayvanlar kurtarıldı. Yapılan çalışmada, 6 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. - BATMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:28 Kaynak: İHA
Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var
Kanal D'nin Eski Spikeri İrfan Değirmenci Yeni TV Kanalını Açıkladı!
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kapıları Kapattı
Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Okullar 2 Gün Tatil Edildi