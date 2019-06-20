Sason'da dereceye giren öğrencilere ödül
1 saat önce
Anadolu Gençlik Derneği tarafından Türkiye geneli yapılan sınavda Sason ilçesinde dereceye giren öğrencilere Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından çeşitli ödüller verildi.
Anadolu Gençlik Derneği
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:45 Kaynak: AA
tarafından Türkiye
geneli yapılan sınavda Sason
ilçesinde dereceye giren öğrencilere Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından çeşitli ödüller verildi.
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Temsilcisi Lokman Özkan ve velileri ile kabul eden Özadalı, tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Ziyarette, Özadalı, öğrencilere çeşitli ödüller verdi.
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