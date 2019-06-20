Son Dakika Haberleri: Sason'da dereceye giren öğrencilere ödül
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Sason'da dereceye giren öğrencilere ödül

1 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği tarafından Türkiye geneli yapılan sınavda Sason ilçesinde dereceye giren öğrencilere Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından çeşitli ödüller verildi.

Sason'da dereceye giren öğrencilere ödül, System.String[]
Anadolu Gençlik Derneği tarafından Türkiye geneli yapılan sınavda Sason ilçesinde dereceye giren öğrencilere Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından çeşitli ödüller verildi.
Öğrencileri Anadolu Gençlik Derneği Batman Temsilcisi Lokman Özkan ve velileri ile kabul eden Özadalı, tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Ziyarette, Özadalı, öğrencilere çeşitli ödüller verdi.
"Efendimizin İzinde Bir Gençlik" sloganıyla Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri Siyer-i Nebi sınavında ilçeden öğrenci Mizgin Akkuş ve Esengül Acet'in dereceye girmesinin sevindirici olduğunu belirten Özkan, hediyelerinden dolayı Özadalı'ya teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:45 Kaynak: AA
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