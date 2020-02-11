Sason'da dereler buz tuttu - Son Dakika

Batman'ın Sason ilesinde hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düştü. Don olaylarının yaşandığı ilçede dere yatakları buz tutu.



Sason'da etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve soğuk havanın en fazla hissedildiği ilçelerden Sason'da okullar bir günlüğüne tatil edildi. Yoğun kar yağışı nedeni ile birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Soğuk havalar nedeni ile bazı dere yatakları tamamen buz tutu. Oluşan buz sarkıtları ilginç görüntüler oluşturdu. Son dönemlerin en soğuk kışının yaşandığı ilçede buz sarkıtlarını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. - BATMAN