Son Dakika Haberleri: Sason'da Dut Fidanı Dağıtıldı

Sason'da Dut Fidanı Dağıtıldı

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün yürüttüğü ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında 25 üreticiye 2 bin adet dut fidanı dağıtımı yapıldı.

Sason'da Dut Fidanı Dağıtıldı, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün yürüttüğü ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında 25 üreticiye 2 bin adet dut fidanı dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca proje kapsamında gönderilen dut fidanlarını ilçedeki yetiştiricilere teslim eden Batman İpek Böceği Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, dağıtılan dut fidanlarının 3 yıl içerisinde kesime hazır hale geleceğini belirtti.

Aktaş "Bu proje sayesinde ülkemizde unutulmaya yüz tutan atalarımızın mesleği ipek böceği yetiştiriciliği, ilçemizde tekrar canlanacak. İpek böceği yetiştiriciliği kolay ve bol kazançlı bir iştir. Yetiştiricilerin en büyük sorunu dut ağaçlarının az olmasıdır. Dağıttığımız bu dut fidanlarımız sayesinde 3 yıl sonra bu sorun da ortadan kalkmış olacak. Atalarımızın en önemli gelir kapısı olan ipek böceği yetiştiriciliği mesleğini ilçemizde tekrar canlandırmak için her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:24 Kaynak: AA

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