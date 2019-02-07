Son Dakika Haberleri: Sason'da Eğitim Toplantısı

Sason'da Eğitim Toplantısı

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında eğitim toplantısı yapıldı.

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Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında eğitim toplantısı yapıldı.

Sason Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Özadalı, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin daha huzurlu, güvenli ve başarılı geçmesi için alınması gereken tedbirlerin koordinasyon içerisinde uygulanmasını uygulanması amaçladıklarını söyledi.

Kamu kurumları, belediye, güvenlik güçleri, okul müdürleri ve veliler olarak çocukların başarılı ve huzur içerisinde bir dönem geçirmesi için hep birlikte çalışmanın önemini vurgulayan Özadalı, gelecek nesillerin yetişmesinde en büyük payın idarecilere düştüğünü, öğrencilerin okullarında aile sıcaklığı hissetmelerini sağlamanın idarecinin amacı olması gerektiğini aktardı.

Özadalı, bu dönemde sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılması ile ilgili çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yağmur ve okul müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:42 Kaynak: AA

Batman, Sason, Güncel
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