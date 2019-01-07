Sason'da Eğitime Kar Engeli
14 dakika önce
Batman'ın Sason ilçesindeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Batman
'ın Sason
ilçesindeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 8 Ocak'ta ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:28 Kaynak: AA
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