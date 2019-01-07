Son Dakika Haberleri: Sason'da Eğitime Kar Engeli

Sason'da Eğitime Kar Engeli

14 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesindeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Sason'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesindeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 8 Ocak'ta ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Batman, Sason, Güncel
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