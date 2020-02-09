Sason'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Sason'da eğitime kar engeli
6 saat önce
BATMAN'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:04 Kaynak: DHA
BATMAN'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Sason ilçesi genelinde 10 Şubat pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde, eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.
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