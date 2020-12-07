Sason'da engelli öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı - Son Dakika

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 100 öğrenciye kışlık bot ve mont yardımı yapıldı.

İstanbul da görev yapan bir öğretmen arkadaşının aracılığıyla temin edilen 100'er adet kışlık bot ve montları rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilere dağıttıklarını ifade eden rehabilitasyon merkezi öğretmenlerinden İbrahim Işık, "İstanbul'da görev yapan bir öğretmen arkadaşım, daha önce bana ulaşarak Engeliler Haftası nedeniyle görev yaptığım rehabilitasyon merkezindeki bütün öğrencilere kışlık mont ve bot yardımı yapabileceklerini söyledi. Biz de burada görev yapan diğer arkadaşlarım ile birlikte çocukların ayakkabı numaralarını ve yaşlarını kendilerini ileterek numaralara göre 100'er adet mont ve bot gönderdiler. Gönderilen bot ve montları rehabilitasyon merkezi çalışanları ve eğitmenleriyle birlikte öğrencilere giydirdik. Sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Yardımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - BATMAN