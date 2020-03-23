Sason'da "evde kal, dua et" kampanyası
6 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde "evde kal, dua et" kampanyası düzenlendi.
Batman'ın Sason ilçesinde "evde kal, dua et" kampanyası düzenlendi.
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce başlatılan kampanya kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Dernek başkanı Mutalip Çelik, koronavirüs tedbirlerinden dolayı vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yapıldığını hatırlatarak, bu kapsamda virüsten vatandaşların korunması amacıyla ilçe genelinde mahallelerde, köylerde okunan Kur'an-ı Kerim'in duasını yaptıklarını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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