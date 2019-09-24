Son Dakika Haberleri: Sason'da futbol sahası yapım çalışmalarına başlandı
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Sason'da futbol sahası yapım çalışmalarına başlandı

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde 2019 yatırım programları kapsamında yapılması planlanan sentetik çim yüzeyli futbol sahası, tribün ve soyunma odasının yapım çalışmalarına başlandı.

Sason'da futbol sahası yapım çalışmalarına başlandı, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde 2019 yatırım programları kapsamında yapılması planlanan sentetik çim yüzeyli futbol sahası, tribün ve soyunma odasının yapım çalışmalarına başlandı.


Sason'a bağlı Dereköy'de yapımına başlanan tam kapasiteli sentetik çim yüzeyli futbol sahasının yanı sıra, tribün ve soyunma odaları yapılacak. Yılardır Batman Amatör Ligi'nde top koşturan Sason'daki futbol takımları, ilçede futbol sahası olmadığı için bütün maçlarını deplasmanda oynamak zorunda kalıyordu. Geçen yıl Batman 2. Amatör Ligi'nde top koşturan Sason Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor takımı, bütün maçlarını deplasmanda oynamasına rağmen turnuvayı yenilgisiz şampiyon olarak bitirmeyi başarmıştı.


İlçede futbol sahası yapım çalışmalarının başlatılmasıyla heyecanlanan futbol takımları, sahanın bitirileceği günü iple çekiyor. - BATMAN

Futbol, Batman, Sason, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:48 Kaynak: İHA
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