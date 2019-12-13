Sason'da GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sason'da GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi - Son Dakika Ekonomi

Sason'da GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde istihdamı artırmak ve ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla kaymakamlık tarafından GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi.

Sason'da GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde istihdamı artırmak ve ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla kaymakamlık tarafından GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi.


Sason Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan İpek Böcekçiliği Yaygınlaştırma ve Üretimi Artırma Projesi, Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan Okullar Hayat Bulsun Projesi GAP İdaresi tarafından kabul edildi.


Kabul edilen projelere ilişkin Sason Kaymakamlığından yapılan toplantısında konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı, kurumların işbirliği halinde hazırlanan projelerin ilçe ekonomisini canlandıracağını ve yerinde kullanılması için gerekli kontrollerin yapılacağını söyledi. - BATMAN

Batman, Sason, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
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