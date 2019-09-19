Sason'da gaziler onuruna yemek verildi
32 dakika önce
Batman'ın Sason ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gaziler onuruna yemek verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:24 Kaynak: İHA
Batman'ın Sason ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gaziler onuruna yemek verildi.
Bir restoranda verilen yemeğe, Kaymakam Abdullah Özadalı, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Burada konuşan Kaymakam Özadalı, gazilerin kendileri için bir fedakarlık örneği olduğunu söyledi.
Verilen yemeğin ardından gazilere hediye takdim eden Kaymakam Abdullah Özadalı, daha sonra gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - BATMAN
Son dakika: Motorine 15 kuruş indirim geldi Adnan Oktar mahkemede de aynı! Kadın sanıklara "Çok güzelsiniz" itirafı 70 milyon yıllık mağaranın duvarlarına yazı yazarak zarar verdiler Son Dakika: Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak