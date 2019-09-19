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Sason'da gaziler onuruna yemek verildi

32 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gaziler onuruna yemek verildi.

Sason'da gaziler onuruna yemek verildi, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gaziler onuruna yemek verildi.


Bir restoranda verilen yemeğe, Kaymakam Abdullah Özadalı, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Burada konuşan Kaymakam Özadalı, gazilerin kendileri için bir fedakarlık örneği olduğunu söyledi.


Verilen yemeğin ardından gazilere hediye takdim eden Kaymakam Abdullah Özadalı, daha sonra gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - BATMAN

19 Eylül Gaziler Günü, Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:24 Kaynak: İHA
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