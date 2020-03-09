Sason'da "Gel kitap konuşalım" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sason'da 'Gel kitap konuşalım' etkinliği - Son Dakika

Sason'da "Gel kitap konuşalım" etkinliği

7 saat önce

Sason'da "Gel kitap konuşalım" etkinliği düzenlendi.

Sason'da

Sason'da "Gel kitap konuşalım" etkinliği düzenlendi.

Sason Yunus Emre Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte "Başarıda arkadaş seçimi" kitabının kritiği yapılarak, kitap hakkında görüş alışverişi yapıldı.


Amaçlarının ilçede kitap okumayı yaygınlaştırmak, düzenli kitap okumak ve kitaplar hakkında görüş alışverişinde bulunmak olduğunu belirten proje grubundan sınıf öğretmeni Gönül Tosuner, bu bağlamda ilk etkinliklerini yaptıklarını bundan sonra da aralıklı olarak bu etkinliklere devam edeceklerini söyledi.


Alparslan Ana okulu Müdürü Elif Belge Kara da proje kapsamında farkındalık oluşturmak için ilçenin tarihi ve turistik yerlerinde kitap okuma etkinlikleri yapacaklarını kaydetti.

Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:36 Kaynak: AA
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