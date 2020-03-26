Sason'da gıda denetimi - Son Dakika

Sason'da gıda denetimi
6 saat önce
Sason'da Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerleri denetlendi.
Sason'da Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerleri denetlendi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda ilçedeki fırın, market, kasap ve büfelerin denetlendiğini belirten Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyyüp Aktaş, iş yerlerine temizlik ve fiyat konusunda gerekli uyarıların yapıldığını, broşür dağıtıldığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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