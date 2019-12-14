Sason'da gümüş işlemeciliği kadınların yeni gelir kapısı oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sason'da gümüş işlemeciliği kadınların yeni gelir kapısı oldu - Son Dakika Ekonomi

Sason'da gümüş işlemeciliği kadınların yeni gelir kapısı oldu

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde ÇATOM bünyesinde İŞKUR destekli açılan gümüş işlemeciliği ev hanımları ve ilçedeki işsiz gençler için yeni gelir kapısı oldu.

Sason'da gümüş işlemeciliği kadınların yeni gelir kapısı oldu, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde ÇATOM bünyesinde İŞKUR destekli açılan gümüş işlemeciliği ev hanımları ve ilçedeki işsiz gençler için yeni gelir kapısı oldu.


Sason'da yıllar önce birçok ailenin geçim kaynağı olan gümüş işlemeciliğini yeniden canlandırmak ve ilçedeki ev hanımları ile işsiz gençlere yeni ekmek kapısı aralamak için ÇATOM merkezinde açılan gümüş işlemeciliği kursunda 25 kişinin çalıştığını belirten ÇATOM sorumlusu Muhsine Bozkurt, çalışan kursiyerlerin mesleği öğrenmenin yanında İŞKUR tarafından günlük 30 lira para kazandığını ifade etti. Bozkurt, "İlçemizde yıllarca birçok ailenin gelir kapısı olan gümüş işlemeciliği artık unutulmaya yüz tutmuştu. İŞKUR müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmelerin ardından ÇATOM merkezimizde kaymakamımız Abdullah Özadlı'nın talimatıyla gümüş işlemeciliği atölyesini kurduk. Usta öğreticilerimizin vereceği eğitimin ardından ustalaşacak olan kursiyerlerimiz, istemesi halinde kendilerine atölyeler açabilecek, ya da merkezimizde çalışmaya devam ederek daha fazla gelir elde edebilirler. Bu Kursumuz sayesine birçok ev hanımı ve gencimiz para kazanarak meslek sahibi olacak. Bu atölyenin kurulumunda bizleri destekleyen Kaymakamımız Abdullah Özadlı ve İŞKUR müdürü Besim Eviz'e çok teşekkür ederim" dedi. - BATMAN

Batman, İŞKUR, Sason, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: ÇED sürecinde sona yaklaştık
Son dakika: Libya ile askeri anlaşma Meclis'e geldi İBB Sözcüsü Ongun: Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir

Son Dakika Haberleri
21:33 Almanya Başbakanı Merkel: Nitelikli işçi bulmalıyız - Son Dakika Ekonomi
21:22 Almanya Başbakanı Merkel: "Şirketler nitelikli iş gücü sorunu yaşıyor" - Son Dakika Ekonomi
21:16 Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: ÇED sürecinde sona yaklaştık - Son Dakika Ekonomi
20:39 Son dakika: Libya ile askeri anlaşma Meclis'e geldi - Son Dakika Ekonomi
20:22 İBB Sözcüsü Ongun: Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:27:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sason'da gümüş işlemeciliği kadınların yeni gelir kapısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]