Sason'da gümüş işlemeciliği kursu açıldı - Son Dakika
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Sason'da gümüş işlemeciliği kursu açıldı

6 saat önce

Sason'da İŞ-KUR desteğiyle gümüş işlemeciliği kursu açıldı.

Sason'da gümüş işlemeciliği kursu açıldı, System.String[]

Sason'da İŞ-KUR desteğiyle gümüş işlemeciliği kursu açıldı.


Sason Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) Müdürü Muhsine Bozkurt yaptığı açıklamada, İŞ-KUR desteğiyle açtıkları kursta 25 kursiyere eğitim verildiğini belirterek, "Gümüş işlemeciliği yıllar önce Sason'da yapılıyordu. Daha önce İstanbul'a göç eden kızlarımız orada gümüş işiyle uğraşıyorlar. Biz de bu işi bilenlerle irtibata geçtik ve gerekli altyapıyı sağladıktan sonra kursu açtık Çok yoğun bir talep var." dedi.

Kursiyer Sevim Doğan, kursun kadınların meslek edinmesine katkı sunduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda bayanların sosyalleşmelerine katkıda bulunarak, ekonomik anlamda da söz sahibi olmalarının önünü açacak." ifadesini kullandı.

Sabriye Demir ise mesleği öğrenip iş yeri açmayı planladıklarını söyledi.

Sason, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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