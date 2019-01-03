Sason'da Güvenlik Güçlerine Ziyaret

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Acar Jandarma Karakolu ve Bayraktepe Üs Bölgesini ziyaret etti.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Acar Jandarma Karakolu ve Bayraktepe Üs Bölgesini ziyaret etti.



Acar Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, nöbet noktalarında incelemelerde bulunan Adalı'ya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.





Daha sonra Acar köyü yakınlarında bulunan Bayraktepe Üs Bölgesinde nöbet tutan güvenlik korucularını ziyaret eden Özadalı, onlarla sohbet etti, bölgenin son durumuyla ilgili bilgi aldı.



Özadalı, kontrol noktaları ve üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine başarı diledi.



Kaymakam Özadalı'ya ziyaretlerinde Cumhuriyet Savcısı Abidin Yücesan da eşlik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

KONDA'nın Raporuna Göre, Son 10 Yılda Dindar Sayısı Azaldı, Ateist Sayısı Arttı

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti

Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu

Üniversitede Öldürülen Araştırma Görevlisinin Eşi: 3 Ay Evli Kaldım, Bana Çok Şey Kattı