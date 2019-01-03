Son Dakika Haberleri: Sason'da Güvenlik Güçlerine Ziyaret

Sason'da Güvenlik Güçlerine Ziyaret

1 saat önce

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Acar Jandarma Karakolu ve Bayraktepe Üs Bölgesini ziyaret etti.

Sason'da Güvenlik Güçlerine Ziyaret, System.String[]
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Acar Jandarma Karakolu ve Bayraktepe Üs Bölgesini ziyaret etti.

Acar Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, nöbet noktalarında incelemelerde bulunan Adalı'ya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.


Daha sonra Acar köyü yakınlarında bulunan Bayraktepe Üs Bölgesinde nöbet tutan güvenlik korucularını ziyaret eden Özadalı, onlarla sohbet etti, bölgenin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Özadalı, kontrol noktaları ve üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine başarı diledi.

Kaymakam Özadalı'ya ziyaretlerinde Cumhuriyet Savcısı Abidin Yücesan da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:35 Kaynak: AA

Jandarma, Sason, Güncel
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