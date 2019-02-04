Sason'da Güvenlik Korucularını Taşıyan Araç Takla Attı
1 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle takla atan güvenlik korucularını taşıyan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Batman
'ın Sason
ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle takla atan güvenlik korucularını taşıyan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sason'a bağlı Dikbayır köyü yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncesu
köyünden Sason ilçe merkezi karakoluna bağlı Korucu üst bölgesindeki nöbetçileri değiştirmeye giden güvenlik korucularının içinde bulunduğu minibüs, Dikbayır köyü mevkinde gizli buzlanma sebebiyle şoför Ömer Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan araçta bulunan güvenlik korucularından 2'si hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Sason İlçe Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:55 Kaynak: İHA
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