Sason'da heyelan, 25 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sason'da heyelan, 25 köy yolu ulaşıma kapandı
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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda heyelan meydana geldi.
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgilere göre, Sason'a bağlı Derince grup köy yolunda Bağazkapı köyü mevkinde heyelan meydana geldi. 25 köye ulaşımın sağlandığı yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan sonrası bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik temizleme çalışması sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:15 Kaynak: İHA
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