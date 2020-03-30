Sason'da heyelan nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Sason'da heyelan nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
BATMAN (AA) Sason'da heyelan nedeniyle 30 köyün yolu kapandı.
BATMAN (AA) Sason'da heyelan nedeniyle 30 köyün yolu kapandı.
İlçe genelinde yoğun yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. 3 gündür etkili olan yağış dolayısıyla Boğazkapı köyü yakınlarında heyelan oldu.
Heyelan dolayısıyla Derince grup yolu güzergahındaki 30 köy yolu kapandı,
Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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