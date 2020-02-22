Sason'da heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı - Son Dakika

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Sason'da heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı
7 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelanın kapattığı grup köy yolu 2 saat süren çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:29 Kaynak: AA
Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelanın kapattığı grup köy yolu 2 saat süren çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
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