Sason'da heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sason'da heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı - Son Dakika

Sason'da heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı

7 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelanın kapattığı grup köy yolu 2 saat süren çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelanın kapattığı grup köy yolu 2 saat süren çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Sason'da heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı

Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:29 Kaynak: AA
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