Son Dakika Haberleri: Sason'da Hırsızlık İddiası ile İki Kadın Yakalandı

Sason'da Hırsızlık İddiası ile İki Kadın Yakalandı

1 saat önce

Sason'da hırsızlık iddiası ile iki kadın yakalandıBATMAN - Batman'ın Sason İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ilçede değişik tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları aydınlatıldı.

Sason'da hırsızlık iddiası ile iki kadın yakalandı

BATMAN - Batman'ın Sason İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ilçede değişik tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları aydınlatıldı.
Sason'da çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen hırsızlık olayları ile ilgili Sason İlçe Emniyet Amirliği Ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilerek yakalanan iki kadın üzerinden 15 bin TL değerinde altın ele geçirildi. Mahalledeki apartmanların güvenlik kamera kayıtları incelenmesi sonrası hırsızlık olayı şüphelisi iki kadının hırsızlık yaptığı 4 ikamet tespit edilerek bulunan altınlar sahiplerine teslim edildi. Yakalanan iki hırsızlık şüphelisi kadının Sason İlçe Emniyet Amirliğinde alınan ifadeleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından F.G. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 16 yaşındaki kadın E.G. yaşı küçük olduğu gerekçesi ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:00 Kaynak: İHA

Batman, Sason, 3. Sayfa
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