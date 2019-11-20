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Sason'da huzur toplantısı

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Orta Mahallede huzur toplantısı düzenlendi.

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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Orta Mahallede huzur toplantısı düzenlendi.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, her ay farklı bir mahallede huzur toplantısı düzenlediklerini söyledi.

Toplantılarda mahallenin genel sorunları ve vatandaşların talep ve beklentilerinin dile getirildiğini ifade eden Özadalı, eğitim, sağlık, ulaşım ve asayiş konuları ele alınarak, çözüm önerilerinin görüşüldüğünü belirtti.

Özadalı, bu toplantıların önemine işaret ederek, bu tür toplantılarla muhtar ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, sorunların çözümüne daha hızlı bir şekilde ulaştıklarını aktardı.

Vatandaş ile devlet arasında önemli bir bağ olan muhtarların, her konuda kendilerine ulaşabileceklerini vurgulayan Özadalı, "Vatandaşımızın her daim yanındayız. İhtiyacı olan herkese yardımlarımız aralıksız devam edecek." dedi.

Toplantıya, Özadalı'nın yanı sıra İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, Orta Mahallesi muhtarı Ahmet Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Batman, Sason, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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