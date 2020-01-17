Sason'da İdlib'e yardım kermesi - Son Dakika

Sason'da İdlib'e yardım kermesi
6 saat önce
Sason ilçesinde Suriye'nin İdlib kentindeki savaştan kaçanlar için yardım kermesi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:20 Kaynak: AA
Sason ilçesinde Suriye'nin İdlib kentindeki savaştan kaçanlar için yardım kermesi düzenlendi.
Sason Müftülüğünün desteğiyle Aşağı Mahalle İmam Şafii Kuran kursunda düzenlenen kermesten elde edilecek gelir İdlib'ten kaçanlara ulaştırılacak.
İmkanlar ölçüsünde kurs yöneticileri ve öğrenci ailelerinin yardımıyla kermes düzenlediklerini belirten kurs öğretmeni İdris Demirel, her Müslümanın imkanları ölçüsünde mağdur ve mazlum vatandaşlara yardım elini uzatması gerektiğini kaydetti.
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