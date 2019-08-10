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Sason'da ipek böceği yetiştiriciliği gelişiyor

31 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde İpek Böceği Geliştirme Projesi kapsamında kurulan besim evi çadırları üreticilere teslim edildi.

Sason'da ipek böceği yetiştiriciliği gelişiyor, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde İpek Böceği Geliştirme Projesi kapsamında kurulan besim evi çadırları üreticilere teslim edildi.

Geçitli köyü ve Demet Evler Mahallesi'nde kurulan çadır besim evlerinde incelmelerde bulunan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, yapımı tamamlanarak üreticilere teslim edilen ipek böceği besim evleriyle birlikte ilçenin koza yetiştiriciliği merkezi haline geleceğini belirtti. Özadalı, "İlçemizde yüzde 70 GAP kapsamında hibe yoluyla ve yüzde 30 çiftçi katkı payı desteğiyle yapılan yeni ipek böceği besim evleri ile birlikte koza yetiştiriciliği artırılarak devam ettirilecek. Yeni açılan besim evlerinin her birinden 200 kilogram ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Benzer desteklerle ilçemizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Üreticilerimize desteğimiz devam edecektir" dedi.

İncelemelerde Kaymakam Özadalı'ya İlçe Tarım ve Orman İşletme Müdürü Eyyüp Aktaş, Koza Yetiştiricileri Birliği İl Sorumlusu Mehmet Zülküf Aktaş ve ipek böceği yetiştiricileri eşlik etti. - BATMAN
Batman, Sason, Koza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:53 Kaynak: İHA
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