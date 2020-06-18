Sason'da ipekböceği koza hasadı başladı - Son Dakika

Sason'da ipekböceği koza hasadı başladı

Sason ilçesinde ipekböceği koza hasadı başladı.

Sason ilçesinde ipekböceği koza hasadı başladı. Batman Koza Birlik Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, ilçede ipek böcekçiliğini yaygınlaşması amacıyla 2009 yılında 3 aile ile başlattıkları işi, şu anda 140 aile ile devam ettirdiklerini söyledi. İlk yıllarda tütüne alternatif olarak getirdikleri ipek böceklerinin kazancının iyi olmasıyla yaygınlaştırarak devam ettirdiklerini kaydeden Aktaş, şu anda 140 ailenin bu işten ekmek kazandığını bildirdi. Aktaş, bu hafta başladıkları hasadın ardından fırınlama işlemi yaparak, ürünleri satış için Koza Birliğine göndereceklerini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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