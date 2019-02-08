Son Dakika Haberleri: Sason'da İstihdam Edilen 240 Kişiye Bilgilendirme

Sason'da İstihdam Edilen 240 Kişiye Bilgilendirme

48 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında istihdam edilen 240 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Sason'da İstihdam Edilen 240 Kişiye Bilgilendirme, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında istihdam edilen 240 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında Sason Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen toplantıda işe yeni başlayan personele iş verimliliğinin artırılması, kişisel gelişim, uyulması gereken kurallar, çalışma düzeni, işveren ve çalışanların hangi haklara sahip olduğu gibi konularda bilgi verildi.

Kaymakam Özadalı, işe yeni başlayan personele başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:24 Kaynak: AA

İŞKUR, Batman, Sason, Güncel
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