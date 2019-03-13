Son Dakika Haberleri: Sason'da İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması

Sason'da İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde İstiklal Marşını güzel okuma yarışması yapıldı.

Sason'da İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde İstiklal Marşını güzel okuma yarışması yapıldı.

Dereköy köyündeki Sason Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen yarışmaya 16 okuldan 32 öğrenci katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yağmur, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yarışmaya heyecanla katıldığını söyledi.

Öğrencilerin güzel bir performansla yarıştığını ifade eden Yağmur, kazanan öğrencileri tebrik ettiklerini belirtti.

Okul müdürü Veysi Bozkurt da, yarışmaya bir ayda hazırlandıklarını aktardı.

Sason'da ilk defa bir köy okulunun organizesiyle böyle bir yarışma yapıldığına işaret ederek, gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Müdür Vekili Yağmur, Milli Eğitim Şube Müdürü Emrah Demirbağ ve Okul müdürü Bozkurt tarafından yarışmada birinci seçilen öğrenciye bisiklet, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere de kitap seti ve çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:57 Kaynak: AA

Dereköy, Batman, Sason, Güncel
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